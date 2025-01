Riedel defende liderança do Brasil na transição energética no Fórum Econômico de Zurique

Durante sua participação no Brazil Economic Forum em Zurique, na Suíça, o governador Eduardo Riedel reforçou a importância do Brasil na liderança da transição energética mundial. Em sua fala, ele destacou os ativos do país, como a segurança alimentar e a produção de energia limpa, que colocam o Brasil em uma posição estratégica para o futuro. Riedel argumentou que, apesar da recente retórica dos Estados Unidos em prol dos combustíveis fósseis, o Brasil deve seguir avançando com sua agenda de energia renovável, promovendo desenvolvimento sustentável e justiça social.

Ele também destacou as iniciativas do Estado de Mato Grosso do Sul, que investe em energia a partir de biomassa e etanol de milho, além de ter se tornado um exemplo de redução das emissões de gases de efeito estufa. O governador apontou que a transição energética não só é crucial para a economia, mas também para a criação de empregos e elevação de salários, reforçando o papel vital que o Brasil e Mato Grosso do Sul desempenham na agenda ambiental global.