“Rei do Rebaixamento” é preso pela Interpol em Dubai

William Rogatto, conhecido como “Rei do Rebaixamento”, foi preso nesta sexta-feira (8) pela Interpol em Dubai. O ex-jogador é investigado por envolvimento em manipulação de resultados de futebol e apostas esportivas no Brasil. O senador Carlos Portinho (PL/RJ) já trabalha para solicitar sua extradição ao Brasil.

Rogatto, que afirmou ter rebaixado 42 times, foi ouvido em uma CPI sobre manipulação de jogos e fez revelações sobre seu esquema. Em 2020, já havia sido investigado por tentar manipular jogos no Campeonato Paulista. Sua prisão ocorre após investigações sobre o rebaixamento do Santa Maria no Candangão, vinculado a apostas fraudulentas.