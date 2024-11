Quatro feridos em acidente entre carros na MS-306

Quatro pessoas ficaram feridas na noite de quinta-feira (7) em um acidente entre dois carros na MS-306, em Chapadão do Sul. A colisão envolveu um Ford Fiesta e uma Saveiro. O acidente ocorreu quando o Fiesta, saindo de um posto de combustíveis, entrou na rodovia e foi atingido pela Saveiro.

O motorista do Fiesta, de 33 anos, foi levado ao hospital com mal-estar. Duas passageiras, de 57 e 28 anos sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao hospital. O motorista da Saveiro, de 26 anos, sofreu ferimentos no rosto.

Após a batida, os veículos pararam fora da pista e a rodovia teve o tráfego parcialmente interrompido até a retirada dos carros e a conclusão do atendimento.