Programa agrinho premia destaques de 2024

Na última quarta-feira (4), o Senar/MS realizou a cerimônia de encerramento do Programa Agrinho, premiando os alunos e professores que se destacaram em 2024. Comemorando 10 anos de atuação, o programa atendeu 900 mil alunos, levando conhecimentos sobre a vida no campo e temas como sustentabilidade e cidadania. Em 2024, alcançou um recorde de 190 mil estudantes de 612 escolas no Estado.

O presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, enfatizou a importância do programa para o futuro educacional dos jovens, enquanto o superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan, ressaltou o impacto positivo nas vidas dos participantes. Durante a cerimônia, foram anunciadas as atividades do programa para 2025, com o tema “Cultivando saberes, protegendo o pantanal”.

O evento premiou alunos com notebooks e tablets, professores com experiências pedagógicas inovadoras, e escolas com prêmios como Smart TVs e notebooks. O Agrinho segue como um dos maiores programas de responsabilidade social, promovendo integração entre o campo e a cidade.