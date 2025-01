Professores esperam novos chamados para vagas nas escolas de Campo Grande

Professores que passaram no último concurso público em Campo Grande estão à espera de novos chamados por parte da prefeitura para ingressarem nas vagas ‘puras’ e poderem estarem na sala de aula, quem sabe, ainda neste começo do ano letivo – que tem previsão para começar na segunda quinzena de fevereiro.

Alguns professores que passaram entraram em contato com a reportagem para explicar a situação e declararam que prometem fazer um movimento para atrair a atenção. O ato é um doação de sangue conjunta, no Hemosul, marcada para o dia 31 de janeiro.

Segundo um professor, de 45 anos, que passou no concurso, mas não quis se identificar, algumas vagas estão sendo preenchidas por meio de processos seletivos nos últimos meses, mas que existe as consideradas “vagas puras”, destinadas justamente para quem é aprovado em concurso público.

“É pela questão de ver a importância de colocar cada vez mais profissionais mais capacitados para atender os filhos deles”, disse o professor. “É importante o processo seletivo que está tendo, porque acabou com as indicações políticas, porém o ingresso tem que ser feito mediante concurso e somente aquelas vagas remanescentes que eles falam que as vagas asseguradas de professores que estão desempenhando outras funções, essa sim colocar um professor”, acrescentou.

O professor fez questão de frisar que a prefeitura afirmou que vai chamar, sendo um dos compromissos de campanha, mas agora, os educadores querem ser valorizados com o chamado.

“E a questão é o seguinte, as aulas vão iniciar dia 2 de fevereiro com a jornada pedagógica. E aí a gente vai começar com esses professores contratados e a gente tem a possibilidade de acompanhar a lista e aí a gente vê que eles vão, o chamamento é muito maior”.

O educador acrescenta que alguns professores estão desempenhando outras funções, mas relembrou que ainda fica vago as chamadas ‘puras’, que na visão dele, seria ideal chamar quem está no banco de vagas do concurso.

“A gente sabe que muitos professores eles estão em vaga assegurada de uma pessoa que está desempenhando outra função, mas também existem muitas vagas puras. Vaga pura que é uma vaga que não tem dono, então o ideal é colocar o professor que está ali no banco de dados do concurso”, concluiu o professor.

fonte: topmidianews