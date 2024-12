Presídio de Aquidauana ganha Setor de Saúde mais estruturado para atendimentos

A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) inaugurou recentemente o novo Setor de Saúde do Estabelecimento Penal de Aquidauana (EPA), em uma iniciativa que promete trazer melhorias significativas no atendimento médico e odontológico aos internos.

A reestruturação incluiu o remanejamento de setores: agora, o atendimento odontológico conta com um gabinete exclusivo, enquanto os atendimentos médicos passaram a ser realizados em um espaço próprio. Além disso, foi criado um ambiente ambulatorial dedicado para medicação, aplicação de oxigênio e outros procedimentos, seguindo os padrões exigidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

As obras, que duraram 75 dias, foram realizadas com a utilização de mão de obra prisional. Oito internos participaram ativamente da reforma, que também contemplou a climatização dos ambientes para melhorar a qualidade dos atendimentos.

Atualmente, o setor registra uma média de 20 atendimentos diários. O diretor do presídio destacou a importância da parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que forneceu recursos para a realização das obras, e o empenho dos servidores.

“Além do setor de saúde, outras melhorias têm sido realizadas na unidade, graças ao apoio do Conselho da Comunidade. Temos ainda uma boa relação com a área de saúde da cidade, como a secretaria e os hospitais”, afirmou o diretor do presídio, policial penal Cláudio Reis Alviço. Ele também mencionou que os internos contribuem para serviços em prol da saúde pública, como reforma de móveis hospitalares, manutenção de ventiladores para postos de saúde e a fabricação de cadeiras de rodas.

Durante o encontro, a diretora de Assistência Penitenciária da Agepen, Maria de Lourdes Delgado Alves, destacou que a reforma do espaço é resultado de uma luta antiga. “Essa conquista representa uma melhora significativa para os profissionais de saúde que atuam no local, bem como para os atendimentos prestados”, afirmou.

A reestruturação do setor reflete o compromisso da Agepen, por meio da direção do presídio e equipe, em promover um ambiente mais adequado e eficiente, beneficiando tanto os internos quanto os profissionais que trabalham no EPA.

Estiveram presentes no local, a gerente de Saúde do Sistema Prisional da SES (Secretaria Estadual de Saúde), Martha Maria Torres Soares Goulart; a secretária Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana, Sandra Maria Santos Calonga; o presidente do Conselho da Comunidade do município, Heverton Bastos; o vice-prefeito eleito, dr Murilo; o vereador Edenilson Dittmar; além de profissionais integrantes da equipe de saúde da unidade. Pela Agepen, participaram da inauguração do espaço as chefes das Divisões, Rita Luciana Domingues (Saúde Prisional) e Elaine Alencar (Trabalho Prisional) e demais policiais penais.