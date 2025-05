Presidente Papy entrega Moção de Congratulação ao coordenador da Cidade dos Meninos

Trabalhar com adolescentes não é uma tarefa fácil atualmente. O coordenador pedagógico da instituição Cidade dos Meninos, Marco Antônio Moraes Gomes, vem desenvolvendo o trabalho com excelência para centenas de adolescentes. Diante do bom resultado, o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Vicente Neto, o Papy, entregou nesta quinta-feira (8) uma Moção de Congratulação.

“O projeto visa literalmente trazer esses meninos para Casa de Leis para que eles possam aprender a questão sobre as leis, a defesa dos direitos. Eu preciso que eles respirem novos ares fora da sua comunidade, para que entendam que há possibilidade de quebrar aquele ciclo, sair dali. Saber que podem chegar a ser um advogado, talvez um legislador dentro dessa Casa. Para nós, não é só um ensino qualquer, mas uma direção de vida para futuro para esses nossos meninos da Cidade dos Meninos”, disse o coordenador.

A instituição atende 350 adolescentes, de 14 a 18 anos. Dentro do contrato com o Ministério do Trabalho, eles precisam ter 4 horas de cursos teóricos dentro da instituição, 4 horas práticas em uma empresa e, à noite, eles precisam estar na escola. Os cursos são dentro da área comercial, voltados para o departamento pessoal, auxiliar de escritório, logística.

“Essa tríade não pode ser quebrada. Ele precisa estar com esses três lugares efetivamente frequentados. Quebrou um, perdeu o contrato, perdeu a empresa”, explicou o coordenador.

Além do curso profissionalizante, os jovens aprendem sobre civismo. “É a parte mais importante, na verdade, a transformação de vida desses meninos. A questão do patriotismo dentro da instituição é muito forte e, particularmente, trabalho uma coisa que a gente chama de tricotomia humana né, que é trabalhar o corpo, a alma e o espírito deles. Ou seja, temos um trabalho sobre fé também dentro da instituição”, completou