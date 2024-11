Presidente do STF reconhece prevenção de Moraes em investigação sobre atentado

O presidente do STF, Ministro Luís Roberto Barroso, reconheceu a prevenção do Ministro Alexandre de Moraes para conduzir a investigação sobre o atentado ocorrido na Praça dos Três Poderes, em 13 de novembro de 2024. A decisão, tomada no Inquérito 4879, ocorre porque o caso está relacionado a investigações anteriores sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, também sob a relatoria de Moraes.

Segundo a PF o atentado tem ligação com ataques ao Judiciário e convocações para uma revolução nas redes sociais. Barroso destacou que as apurações iniciais indicam possíveis crimes contra o Estado Democrático de Direito, com o intuito de ameaçar a independência do STF.

A decisão é sigilosa, mas foi divulgada devido à relevância do caso.