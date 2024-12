Prefeitura lança nova plataforma para o Sistema Municipal de Geoprocessamento

Criado pelo Decreto nº 9.520, de 2006, o Sistema Municipal de Geoprocessamento (SIMGEO) tem como objetivo desenvolver mecanismos para a produção, gestão e compartilhamento de informações que subsidiem o planejamento, a execução e a avaliação de políticas públicas locais. Em busca de modernização e maior eficiência, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), lança a nova plataforma do SIMGEO, que incorpora ferramentas de última geração para proporcionar um acesso mais ágil e eficiente aos dados disponíveis, resultado de uma atualização no servidor.

Entre as principais inovações, destaca-se a ferramenta de comparação de imagens, que permite analisar a evolução de determinada área ao longo dos anos. Essa funcionalidade é essencial para planejamentos urbanos e ambientais mais precisos.

O SIMGEO integra a base de dados do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM), uma ferramenta estratégica para a gestão municipal. O CTM organiza informações em um banco de dados digital que possibilita a integração entre diferentes áreas da administração pública e facilita o reconhecimento e o mapeamento da realidade do município. Além disso, essa integração fortalece parcerias com entidades civis e públicas, contribuindo para um planejamento mais colaborativo e eficiente.

Com os dados georreferenciados disponibilizados pelo SIMGEO, gestores municipais e cidadãos têm à disposição uma ferramenta poderosa para o planejamento urbano, a elaboração de estudos técnicos e a tomada de decisões estratégicas. Projetada para ser intuitiva, a plataforma atende tanto servidores públicos quanto entidades parceiras e a população em geral.

Funcionalidades e Benefícios da Nova Plataforma

Dashboards Interativos: A nova versão do SIMGEO permite a criação de painéis de controle detalhados, que apresentam gráficos dinâmicos sobre a distribuição de sexo, renda, população e domicílios, segmentados por setores censitários. Essas representações visuais facilitam a análise demográfica e socioeconômica do município.

Customização e Precisão: Usuários podem desenhar mapas, realizar medições e adicionar dados personalizados, expandindo as possibilidades de uso da ferramenta.

Agilidade nos Processos: A atualização do sistema garante buscas mais rápidas e análises mais eficientes, otimizando recursos e acelerando a entrega de resultados.

Segundo a secretária municipal Kátia Sarturi, “a modernização do SIMGEO proporciona informações mais acessíveis e rápidas, atendendo às crescentes demandas da cidade. Essa iniciativa demonstra o compromisso da Prefeitura em utilizar tecnologias avançadas para promover o desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida da população”.

A modernização do SIMGEO fortalece sua base como componente fundamental do CTM, representando um marco na gestão urbanística e ambiental de Campo Grande. A iniciativa está alinhada com as diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA), consolidando a cidade na vanguarda da gestão territorial sustentável.

Além de sua função como repositório centralizado de informações sobre imóveis, infraestrutura e outros elementos geográficos, o SIMGEO viabiliza a integração de dados entre diferentes secretarias e parceiros, promovendo maior eficiência no planejamento urbano e tributário, na elaboração de mapas temáticos e na tomada de decisões estratégicas em diversas esferas administrativas.

O endereço eletrônico para acesso à nova plataforma é: www.campogrande.ms.gov.br/simgeoctm.

Histórico do SIMGEO

Desde sua criação, o SIMGEO foi planejado para atender às necessidades dos cidadãos, do município e de entidades que compartilham informações com a Prefeitura. Incorporado ao CTM, o sistema funciona como uma rede corporativa que possibilita o compartilhamento de dados, o planejamento urbano e a execução de estudos técnicos, além de subsidiar decisões estratégicas em nível municipal, estadual e federal.

Com o avanço das demandas, tornou-se essencial atualizar a plataforma. As novas ferramentas incorporadas ao SIMGEO garantem análises mais ágeis de dados georreferenciados, acelerando processos e ampliando sua utilidade para secretarias municipais, universidades, entidades civis e demais interessados.

A estruturação do SIMGEO como base do CTM representa um grande avanço na gestão urbana e ambiental de Campo Grande. Sua modernização reafirma o compromisso da Prefeitura com a inovação e a sustentabilidade, consolidando a cidade como referência em planejamento territorial integrado.