Soldados temporários: Corpo de bombeiros convoca candidatos para teste de aptidão física

A Secretaria de Estado de Administração (SAD), a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul publicaram no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (10), o edital de convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) dos candidatos inscritos no processo seletivo de bombeiros militares temporários. O TAF, de caráter classificatório e eliminatório, será aplicado entre os dias 14 e 25 de julho, em Campo Grande.

Para participar da avaliação, os candidatos devem comparecer no dia e horário definidos, portando documento de identificação com foto (preferencialmente o mesmo usado na inscrição) e vestidos com roupas adequadas à prática esportiva. Para a prova de natação, é obrigatório o uso de touca e traje de banho.

Também é necessário apresentar atestado médico original, emitido há no máximo 15 dias, contendo a declaração de que o candidato está “apto a realizar o Teste de Aptidão Física (TAF)”. Candidatas gestantes deverão apresentar laudos médicos específicos com parecer ginecológico e cardiológico.

A organização recomenda que os candidatos cheguem com antecedência, bem alimentados, hidratados e em boas condições físicas. Substâncias que possam afetar o desempenho devem ser evitadas.

Conforme o edital, não será permitida a entrada com armas, aparelhos eletrônicos, bonés, óculos escuros ou qualquer item que cubra as orelhas, exceto se houver autorização expressa da Comissão Técnica. Mochilas com garrafa d’água e alimentação leve são permitidas.

A avaliação será dividida em dois períodos (manhã e tarde), com provas de corrida, flexão de braço, abdominal e natação. Todas as regras, horários e critérios de pontuação podem ser conferidos no edital completo, disponível entre as páginas 173 e 245 do DOE. Clique aqui e acesse o edital na íntegra.

Local do TAF: