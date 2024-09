Prefeita Adriane faz caminhada na região Imbirussu e destaca avanços e projetos de melhoria

Na terça-feira (24), a prefeita Adriane Lopes (PP), candidata à reeleição pela coligação “Sem Medo de Fazer o Certo”, acompanhada de apoiadores e lideranças locais, percorreu a Avenida Yokohama, uma das principais vias de comércio do bairro Coophatrabalho, na região do Imbirussu. Em conversa com comerciantes e moradores, ela destacou os avanços realizados pela gestão nos últimos dois anos, especialmente em infraestrutura, educação e saúde, além dos projetos para um próximo mandato.

Durante a visita, a prefeita destacou as obras que estão transformando a região. “Aqui na região do Imbirussu, estamos realizando o recapeamento da Avenida Duque de Caxias e da Wilson Paes de Barros, interligando mais de oito bairros, para melhorar a mobilidade urbana. A reforma da UPA Vila Almeida também está em fase final. Além disso, construímos 24 novas salas de aula, e a tão esperada EMEI Inápolis, aguardada há 20 anos, já foi entregue, atendendo 340 crianças. Estamos atuando em várias frentes para melhorar a vida das pessoas”, ressaltou Adriane.

A prefeita também falou sobre os planos para o futuro da região, incluindo mais obras de pavimentação, drenagem e a ampliação de vagas nas escolas municipais. “Nossa proposta é continuar o trabalho que já iniciamos, pavimentando e saneando vários bairros da região e ampliando as salas de aula para zerar a fila de espera por vagas na educação”, disse.

O aposentado Ramão Albuquerque elogiou a atuação da prefeita: “Ela mostrou que é capaz e, em pouco tempo, já fez bastante melhoria para nós. Tenho certeza que vai trabalhar muito mais por Campo Grande”, destacou. Leonilda Vacari, também moradora da região, destacou a boa vontade e o compromisso da gestora: “Ela se preocupa com o povo e, diferente de outros políticos, ela faz o que promete. E é por isso que merece nosso apoio”, comentou.

A região do Imbirussu, com mais de 108 mil habitantes distribuídos em sete bairros, passou por importantes melhorias em diversas áreas nos últimos dois anos. Na área de habitação, 340 famílias na comunidade Sayonara e outras 9 na região tiveram suas moradias regularizadas. No campo da infraestrutura, destacam-se ainda a iluminação de campos e praças em três bairros, além disso o saneamento foi ampliado, com 7,2 km de redes já implantadas dos 12,2 km previstos.

No lazer, foram revitalizadas praças e criadas academias ao ar livre em bairros como Novo Panamá e Santo Antônio. A saúde também foi priorizada, com a revitalização de várias unidades, a conclusão de obras na UPA Santa Mônica e no Centro de Especialidades Silvia Regina, além de teleatendimento em diversas áreas. A assistência social avançou com a ampliação de vagas e a criação de um novo Conselho Tutelar.

Na segurança, a reforma da base da Guarda Civil Metropolitana na Gerência Imbirussu reforçou a presença da Patrulha Maria da Penha, ampliando o atendimento às vítimas de violência doméstica. No setor econômico, o Polo Industrial Oeste ganhou novos investimentos em infraestrutura e saneamento, atraindo empresas e promovendo o desenvolvimento local. “Vamos continuar trabalhando para avançar e fazer muito mais para a região do Imbirussu e toda Campo Grande”, concluiu a prefeita Adriane.