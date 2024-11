Preço das carnes sobe 5,8% em outubro; entenda o motivo

Em outubro, as carnes lideraram a alta do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com aumento de 5,81% no preço geral. A variação mensal foi a maior desde novembro de 2020 e deve continuar pressionando os preços nos próximos meses.

Fatores como clima seco, desvalorização do real e a forte demanda, tanto interna quanto externa, contribuem para essa alta. A escassez de gado devido ao pasto afetado pela seca e o aumento das exportações, especialmente para a China, são apontados como principais responsáveis.

Especialistas destacam que, apesar do aumento, o mercado continua absorvendo o preço elevado, com expectativa de manutenção desse cenário até 2025.