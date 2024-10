Policiais penais participam de treinamento do Sisdepen para otimizar gestão de dados do sistema prisional de MS

Com o objetivo de aprimorar a gestão das informações das unidades penais e assistenciais de Mato Grosso do Sul, diretores e policiais penais responsáveis pelo preenchimento dos formulários de dados foram capacitados no primeiro treinamento do Sisdepen (Sistema Nacional de Informações Penais) realizado no estado.

Promovido pela Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), em parceria com a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), por meio da Espen (Escola Penitenciária), o curso foi realizado nos dias 02 e 03 de outubro na sede da Fundação Escola de Governo de MS.

O evento foi ministrado pelos policiais penais federais Laylson e Thiago, que abordaram as melhores práticas para o preenchimento dos formulários e a utilização das informações contidas no sistema. Os servidores do interior acompanharam o treinamento de forma online.

O Sisdepen é uma ferramenta fundamental para a gestão do sistema prisional, pois reúne dados estatísticos de todo o sistema penitenciário nacional. Segundo o policial penal Loirdes Benedito de Oliveira, que atua como gestor do Sisdepen no estado, o treinamento é essencial para minimizar erros e dúvidas sobre o preenchimento do sistema, garantindo que as informações reflitam a realidade do nas unidades penais sul-mato-grossenses.

“O Sisdepen não é apenas um sistema de registro de dados, mas também uma ferramenta de gestão que auxilia os diretores e tomadores de decisões a otimizar os recursos e a implementar políticas públicas mais eficientes. Além disso, a liberação de recursos para as unidades penais está diretamente ligada à qualidade das informações prestadas no sistema”, explicou Oliveira.

Atualmente, o Sisdepen é referência nacional e internacional sobre o sistema penitenciário brasileiro.