Policiais civis capturam suspeito de homicídio em Itaquiraí

Policiais civis da 1ª Delegacia de Polícia de Naviraí realizaram, nesta quarta-feira (21), a captura de um indivíduo de 31 anos, suspeito de envolvimento em um homicídio em Itaquiraí, no dia 10 de agosto de 2023. Ele estava foragido desde a data do crime e foi localizado numa casa no Bairro Nelson Trad, em Naviraí.

O autor era amigo da vítima e no dia do crime os dois estavam bebiam num bar quando se desentenderam. O “amigo da onça” atacou seu companheiro com um golpe de facão na cabeça, causando sua morte. A justiça de Itaquiraí havia expedido um mandado de prisão preventiva contra o acusado, que estava sendo procurado desde então.

Após a prisão ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Naviraí e permanecerá à disposição da Justiça para os devidos procedimentos legais.