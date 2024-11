Polícia realiza operação na sede da Mancha Alviverde por ataque a torcedores do Cruzeiro

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação nesta sexta-feira em busca de seis membros da torcida Mancha Alviverde, investigados por envolvimento no ataque a um ônibus da torcida do Cruzeiro, que resultou na morte de um torcedor e deixou 17 feridos. As prisões temporárias foram decretadas pela Justiça.

As ações de busca estão ocorrendo em São Paulo, Taboão da Serra e São José dos Campos, incluindo a sede da Mancha, em frente ao Allianz Parque. A polícia procura veículos e provas relacionadas ao ataque, ocorrido no último domingo na rodovia Fernão Dias.

Entre os procurados estão o presidente, vice-presidente e diretor da torcida. Até o momento, nenhum dos suspeitos foi preso ou se apresentou. A Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva investiga o caso, que envolve várias acusações, incluindo homicídio e associação criminosa.

São procurados:

Jorge Luiz Sampaio Santos, presidente da Mancha Alviverde;

Felipe Mattos dos Santos, o “Fezinho”, vice-presidente da Mancha Alviverde;

Leandro Gomes dos Santos, o “Leandrinho”, diretor da Mancha Alviverde;

Henrique Moreira Lelis, membro da Mancha Alviverde;

Aurélio Andrade de Lima, membro da Mancha Alviverde;

Neilo Ferreira e Silva, o “Lagartixa”, professor de artes marciais e membro da Mancha.