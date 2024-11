Polícia identifica segundo suspeito no assassinato do empresário delator do PCC

A Polícia Civil de São Paulo, em colaboração com a Força-Tarefa da Secretaria de Segurança Pública, identificou Matheus Augusto de Castro Mota como o segundo suspeito no assassinato do empresário Antônio Vinicius Gritzbach, morto a tiros de fuzil no Aeroporto de Guarulhos, no dia 8 de novembro. Segundo as investigações, Matheus teria pago R$ 5.000 a Kaue do Amaral Coelho, já identificado como o olheiro que avisou os atiradores sobre a chegada de Gritzbach ao aeroporto.

Foto: Matheus Augusto de Castro Mota foi identificado pela força-tarefa como integrante do grupo responsável pela execução do delator do PCC/Reprodução.