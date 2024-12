Polícia fecha espetaria clandestina em MS

Na manhã de terça-feira (10), a Polícia Civil, em parceria com o PROCON e IAGRO, desmantelou uma espetaria clandestina no Bairro Moreninhas, em Campo Grande. O estabelecimento operava sem as licenças legais, como a do SIM (Serviço de Inspeção Municipal), e utilizava práticas irregulares para preparar a carne.

Durante a fiscalização, foram encontrados corantes e substâncias veterinárias impróprias para consumo. Além de glândulas mamárias misturadas à gordura e uma infestação de baratas e moscas no local. O proprietário, de 38 anos, foi preso, e 370 kg de espetos prontos para a venda foram apreendidos e encaminhados ao IAGRO para descarte. O homem será apresentado ao juiz das audiências de custódia.