Em visita ao Instituto Misericordes, Vereador Otávio Trad ressalta a importância do trabalho do terceiro setor

O vereador Otávio Trad esteve no Instituto Misericordes Sicut Pater, entidade que realiza ações de amparo às crianças e famílias na região do Dom Antônio Barbosa e todo grande Lageado.

Recebido pela gestora, Nilda Silva, o parlamentar ressaltou a importância do trabalho do Terceiro Setor. “O impacto que vocês geram na vida de quem participa das atividades do instituto é imensa. E nós enquanto poder público temos o dever de apoiar, incentivar e principalmente, caminhar junto com o Terceiro Setor”.

Fundado em 2016 e com atividades voltadas para cultura, esporte, acompanhamentos socioassistenciais, educacionais, de saúde e jurídicos, o Misericordes atende cerca de 150 pessoas e tem entre seus objetivos fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida.