Polícia fecha 8 bocas de fumo e prende 4 em Ladário

Na manhã desta quinta-feira (13), a Polícia Civil, com apoio de diversas unidades de segurança, deflagrou a Operação “Abre Alas” em Ladário, com foco na prevenção de crimes durante o período pré-carnaval. A operação resultou no fechamento de oito bocas de fumo em bairros da cidade e na prisão de quatro pessoas, suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, culminando na prisão de três mulheres e um homem, todos flagrados com entorpecentes, dinheiro sem origem comprovada e outros itens relacionados ao tráfico. A operação contou com 32 policiais e apoio de cães farejadores do Exército e helicóptero da PM.

Os presos foram autuados por tráfico de drogas e permanecerão à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforçou o compromisso com a segurança e destacou o canal de denúncia anônima, disponível pelo número 67 3226-1090.