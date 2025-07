Briga em cerealista quase termina em tragédia em MS

Uma briga entre funcionários de uma empresa cerealista terminou com dois homens gravemente feridos em Maracaju. O caso aconteceu na tarde de 7 de julho e foi registrado por câmeras de segurança da empresa.

As imagens mostram o momento em que os dois funcionários iniciam uma discussão no pátio da cerealista. A confusão rapidamente evolui para agressões físicas, e um deles acaba esfaqueando o colega no abdômen. Em resposta, o outro funcionário agride o autor com um pedaço de madeira, quebrando a clavícula dele.

Outros funcionários que estavam no local tentaram separar a briga, mas os dois já haviam sofrido ferimentos sérios. O homem esfaqueado foi levado às pressas para o hospital, onde passou por cirurgia. O agressor, com a clavícula quebrada, também recebeu atendimento médico.