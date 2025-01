PM apreende arma e drogas durante ação em Pedro Gomes

A Polícia Militar na manhã de segunda (13), realizou uma ação que resultou na apreensão de uma arma de fogo e entorpecentes no Conjunto Sol Nascente, em Pedro Gomes.

A Guarnição da Força Tática realizava rondas ostensivas na Rua José Alves Teixeira, com o objetivo de reforçar o policiamento na região, quando percebeu um indivíduo armado em frente a uma residência.

Ao avistarem uma pessoa de 23 anos com uma arma de fogo em mãos, os policiais imediatamente desembarcaram da viatura e ordenaram que ele soltasse a arma. No entanto, o suspeito desobedeceu à ordem e correu para o interior do imóvel. A guarnição prosseguiu com comandos verbais, mas foi recebida com disparos de arma de fogo.

Em resposta à agressão, os policiais revidaram para neutralizar a resistência e garantir a segurança da equipe. Durante a troca de tiros, o suspeito foi atingido e caiu ao solo. Ao se aproximarem, os militares desarmaram o jovem e constataram que ele ainda apresentava sinais vitais. Ele foi imediatamente socorrido e encaminhado ao hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

No local, a Polícia Militar apreendeu um revólver calibre .38, contendo cinco munições deflagradas e três intactas, além de porções de maconha, pasta base de cocaína e diversos materiais utilizados para o preparo e tráfico de drogas.