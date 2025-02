PL da Anistia: Rodolfo Nogueira busca apoio para avançar com projeto

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) se reuniu nesta terça-feira (11) com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para discutir o Projeto de Lei da Anistia, que visa revisar as penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A reunião ocorreu após uma coletiva de imprensa, organizada pela bancada de oposição, onde Vanessa Vieira, esposa de Ezequiel Ferreira Luiz — condenado a 14 anos de prisão pelos eventos de janeiro — fez um relato emocionado sobre as dificuldades enfrentadas pela família.

Durante a coletiva, Vanessa enfatizou a ausência de provas concretas contra o marido e os impactos da prisão sobre seus seis filhos. Nogueira, por sua vez, defendeu a importância da anistia, argumentando que as penas aplicadas são desproporcionais e que é necessário buscar a pacificação no país. Ele destacou ainda que a oposição está trabalhando para que o PL avance no Congresso e que as punições relacionadas aos atos de 8 de janeiro sejam reavaliadas.