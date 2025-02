Pilotos são suspensos por excesso de álcool antes de voo

Dois pilotos da Japan Airlines foram suspensos após ingerirem três vezes mais álcool do que o limite permitido pela companhia aérea antes de um voo de Melbourne a Narita, no Japão, no dia 1º de dezembro. O capitão, de 59 anos, e o copiloto, de 56 anos, consumiram três garrafas de vinho na noite anterior à viagem e mentiram sobre a quantidade de álcool ingerida.

Testes antes da decolagem detectaram a substância no sangue dos dois, que não informaram corretamente sobre o consumo. O Ministério dos Transportes do Japão suspendeu o capitão por 180 dias e o copiloto por 210 dias. Além disso, a Japan Airlines aplicou sanções disciplinares a executivos da empresa.