Piloto de Moto sofre acidente na fronteira de MS

Piloto de Moto ficou ferida após colidir contra um caminhão parado na Avenida Brasil, em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. O acidente aconteceu durante uma chuva forte, e o caminhão, com placas LXB3J56, estava estacionado no local. A mulher, que pilotava uma moto com placa 139 ABAK, do Paraguai, sofreu um trauma na face e foi levada ao Hospital Regional de Ponta Porã, onde está em estado estável. Ela aguarda vaga para tratamento especializado. Não há detalhes sobre as causas do acidente até o momento.

O caso segue sob investigação.