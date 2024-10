Pecuária de Alto Desempenho: Estratégias para gerenciamento eficiente em Rondônia

O evento Pecuária de Alto Desempenho, promovido pela Bigsal | Trouw Nutrition em Cacoal, Rondônia, destacou a importância do desenvolvimento e da tecnificação na pecuária da região Norte. Com três palestras focadas em gestão e produtividade, os participantes puderam se atualizar sobre as tendências do mercado e as novas tecnologias.

O médico-veterinário Hyberville Neto abordou as “Expectativas do Mercado do Boi Gordo”, alertando para os impactos do fenômeno La Niña na produção de grãos e pastagens. Além de ressaltar a importância da exportação e da adaptação às flutuações econômicas.

Em seguida, o zootecnista Welton Cabral enfatizou a necessidade de alinhar as operações da fazenda com um planejamento a longo prazo, destacando o impacto negativo da alta rotatividade de equipes na eficiência das propriedades. Ele defendeu a visão das fazendas como empresas, capazes de se tornarem referências regionais.

José Neto, consultor técnico da Trouw Nutrition, finalizou o evento reforçando a importância de uma gestão empresarial nas propriedades, com foco em soluções personalizadas e acompanhamento contínuo das práticas pecuárias.

Com um forte foco em inovação e gestão, o evento mostrou que a pecuária de alta performance é uma meta alcançável com planejamento e as ferramentas certas. A expectativa é que o próximo encontro traga ainda mais insights para os produtores da região.