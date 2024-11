Paulo Duarte entrega o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense para três personalidades

Em noite de festa, a Assembleia Legislativa realizou a solenidade de entrega de Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense e Comenda do Mérito Legislativo, na quinta-feira (31), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. Foram 87 personalidades reconhecidas e agraciadas com o Título e a Comenda. O deputado estadual Paulo Duarte (PSB) homenageou três nomes importantes que se destacam por seu empenho pessoal e profissional no desenvolvimento e projeção do estado de Mato Grosso do Sul.

Danilo Pereira da Costa, natural de Pirassununga, no estado de São Paulo foi um dos nomes que receberam o título de cidadão sul-mato-grossense das mãos do deputado Paulo Duarte. Danilo mudou-se para Campo Grande em 1077. Casado com Rosana Costa, se formou em Administração com ênfase em Gestão Comercial, fez extensão universitária em Comunicação Corporativa e Gestão de Crise. Por fim, tornou-se um jornalista profissional, fundando, no ano de 1992, o Jornal de Domingo e, em 2015, o Portal de Notícias JD1.

O segundo homenageado a receber o título de cidadão sul-mato-grossense foi Rodolfo Santos Bezerra. Nascido em Maceió, estado de Alagoas, mudou-se para Campo Grande em 2022. Pós-graduado em Direito Civil e processo Civil, em Direito Administrativo e Gestão Pública e em Direito do Seguro e Resseguro, possui experiência em licitações e atualmente contribui significativamente para o desenvolvimento da advocacia no MS.

O terceiro homenageado foi o militar da reserva Antero de Sena Filho. Nascido em Cuiabá, Antero mudou-se para Corumbá aos 2 anos de idade. Destacou-se com a música, desde seus primeiros acordes. É formado pela Ordem dos Músicos do Brasil, seccional de Corumbá-MS. Já foi mestre de bateria de diversas escolas de samba da cidade pantaneira, conquistando quatorze títulos consecutivos em uma delas. Foi também percussionista em bandas de carnaval e fundador do grupo “Os Diabólicos do Samba”, marcando época e fortalecendo a cultura corumbaense.

Ao final do evento o deputado Paulo Duarte comentou, emocionado, que foi uma grande honra participar de um dos eventos mais significativos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul: a entrega do Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense e de Comendas para aqueles que têm contribuído para o nosso estado. “É com imenso orgulho que, por minha indicação, homenageamos o Grande Mestre Antero, Danilo Costa e Rodolfo Bezerra. Cada um deles, com sua trajetória e dedicação, tem feito a diferença em nossa terra, inspirando e impactando positivamente o nosso Mato Grosso do Sul”.