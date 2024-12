Paulo Duarte destina emendas a ONGs de proteção animal no Dezembro Verde

Duas ONGs de proteção animal na região pantaneira, GAPA e GAAV, receberam R$ 50 mil cada, por meio de emendas parlamentares do deputado estadual Paulo Duarte (PSB). Os recursos serão utilizados para resgatar, proteger e castrar animais em situação de abandono e maus-tratos em Corumbá e Ladário.

A GAPA investirá a verba na compra de anestésicos para retomar as castrações em parceria com a prefeitura de Corumbá e o CCZ, interrompidas por falta de insumos. Segundo a presidente Zenilda Torres, o trabalho, iniciado em 2016 durante a gestão de Duarte, voltará com força total em 2025.

Já a GAAV, presidida por Auxiliadora Luzia, planeja melhorar o espaço para abrigar mais de 100 animais resgatados, adquirir equipamentos como geladeira, ar-condicionado e uma máquina de pressão para limpeza, além de aprimorar os cuidados oferecidos.

O deputado destaca que apoiar essas instituições contribui para a saúde pública da região pantaneira, ajudando no controle de doenças como leishmaniose e raiva. “Cuidar dos animais abandonados é uma ação que beneficia toda a comunidade”, afirma Duarte.