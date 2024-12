‘Passarela de Macacos’ Registra visão maravilhosa no Bairro Universitário

Na manhã desta segunda-feira (23), um flagrante surpreendente de macacos atravessando a rua em Campo Grande gerou belas imagens que rapidamente se espalharam pelas redes sociais. O registro foi feito na Rua Frida Puxian, no bairro Universitário, e logo ganhou destaque, principalmente no perfil do Instagram “Campo Grande Mil Grau”.

O post descreve a cena como uma “vista maravilhosa”, fazendo referência a uma estrutura improvisada que serve como uma espécie de passarela para os macacos. A passarela é sustentada por dois postes de madeira e possui um trilho de madeira, permitindo que os animais atravessem a rua sem o risco de atropelamentos.

Na imagem, ao menos seis macacos são vistos atravessando a passarela com segurança, destacando a convivência harmoniosa entre a natureza e a área urbana. O entorno da passarela é composto por uma área de mata, embora cortada por uma avenida movimentada e com tráfego de caminhões pesados. Esse registro curioso revela um belo exemplo de como a vida selvagem encontra formas criativas de coexistir com as cidades.