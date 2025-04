Passageira é ferida por cacos de vidro em ônibus de Campo Grande

Na manhã desta terça-feira (22), um incidente envolvendo a linha 102 (Terminal Hércules Maymone / Terminal Guaicurus) deixou uma passageira ferida. Katia Rodrigues, que estava a caminho do trabalho, foi atingida por cacos de vidro da janela do ônibus enquanto seguia pela Avenida Três Barras, no bairro Vilas Boas, em Campo Grande.

Segundo a vítima, o vidro da janela quebrou de forma espontânea, e ela foi atingida pelos estilhaços enquanto estava sentada perto da janela. “Estou cheia de cacos de vidro. O vidro quebrou sozinho e o motorista não parou. Só decidiu parar no Terminal Guaicurus. O veículo estava cheio, mas os cacos caíram apenas em mim”, relatou Katia.

Ela ainda afirmou que o motorista não prestou assistência imediata e que o fiscal do terminal também não ofereceu suporte adequado após o ocorrido. Katia planeja reunir provas e buscar um posicionamento do Consórcio Guaicurus sobre o incidente.