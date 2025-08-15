Parceria entre funesp e faculdade Insted promove saúde bucal para atletas

A Funesp (Fundação Municipal de Esportes) e a Faculdade Insted, por meio do curso de Odontologia, assinaram, nesta sexta-feira (15/8), o termo de parceria com foco na promoção da saúde bucal de crianças, jovens e adolescentes atendidos pelos projetos esportivos da fundação. O evento ocorreu na Faculdade Insted e faz parte da programação de aniversário de Campo Grande.

O objetivo da parceria é oferecer ações de avaliação, prevenção e tratamento da saúde bucal aos atletas vinculados aos projetos esportivos da Funesp, especialmente os participantes dos programas Jovem Talento Esportivo e Futuro Paralímpico.

Para a parceria, a Funesp deverá disponibilizar a estrutura física dos locais onde são desenvolvidas as atividades esportivas com os atletas das modalidades ginástica artística, ginástica rítmica, atletismo e paradesporto, além de apoiar a logística e organização das ações de atendimento nos locais de treinamentos.

Já a Faculdade Insted deverá envolver os acadêmicos do curso de Odontologia no desenvolvimento de atividades práticas por meio de um projeto de extensão, onde será realizada, com supervisão docente, a avaliação da saúde bucal dos atletas, orientações de prevenção e encaminhamento para tratamento, quando necessário. A faculdade selecionará casos prioritários para acompanhamento clínico no próprio projeto de extensão.

Atualmente, a Funesp possui os seguintes atletas inscritos nas modalidades contempladas:

• NPAR – Ayrton Senna (paradesporto): 72 inscritos • Atletismo – Ayrton Senna: 133 inscritos • Atletismo – Centro Olímpico Vila Nasser: 211 inscritos • Ginástica Artística – CEFAT: 376 inscritos • Ginástica Rítmica – Jacques da Luz: 171 inscritos • Ginástica Rítmica – Guanandizão: 85 inscritos

No total, serão contemplados cerca de 1.048 atletas da Fundação Municipal de Esportes.

A vice-prefeita Camilla Nascimento, que também é odontóloga, destacou a importância das parcerias. “Sem as parcerias nada acontece. O poder público, a sociedade como um todo, precisa de parcerias, em qualquer tipo de política, seja ela pública ou privada, para acontecer. Essas mãos dadas com a Insted, que está disposta a ajudar, são primordiais para Campo Grande. A gente agradece muito por isso. Parabéns pelo olhar diferenciado e, parabéns à Funesp pelo respeito aos nossos atletas. Toda equipe tem feito a diferença”, destacou.

O coordenador do curso de Odontologia da Insted, Reinaldo Lopes Akamine, comentou o processo para a parceria. “Tivemos várias reuniões com a Funesp para organizarmos a parceria. A ideia desse projeto surge junto com a grade inovadora do curso de Odontologia, onde nós incluímos a odontologia do esporte, uma especialidade bastante nova. Avaliando atletas e praticantes do esporte pelo âmbito da fisiologia do exercício e das análises clínicas, nós precisamos atender, incentivar e promover saúde”, comentou. O coordenador também anunciou que irão estender a parceria para o atendimento psicológico. “Essa é a nossa forma de devolver o conhecimento da academia para vocês”, afirmou.

O diretor-executivo da Faculdade Insted, Fernando Bumlai, também reforçou a parceria. “Nada melhor do que fazer esse tipo de parceria. Isso tudo é essencial. Além de, como academia, poder prover aos nossos acadêmicos a prática, que é essencial na formação, em contrapartida, ajudar os atletas e também poder proporcionar que os acadêmicos tenham esse contato. Ficamos muito felizes”, disse.

Diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites enalteceu a união das instituições. “É com grande satisfação que recebemos essa parceria, que representa exatamente o que buscamos na gestão: unir forças. Parcerias entre o poder público, a iniciativa privada e a comunidade são fundamentais para ampliar o alcance das nossas ações. Com esse trabalho conjunto, nossos atletas terão acesso à prevenção em saúde, diagnóstico e tratamento, contando com o envolvimento dos acadêmicos do segundo, quarto e sexto semestre. Um verdadeiro privilégio. Meus parabéns a todos os envolvidos”, afirmou.