Parasitas causam prejuízo bilionário à pecuária brasileira

Três parasitas representam um dos maiores desafios sanitários e econômicos da pecuária brasileira: o carrapato-do-boi, a mosca-dos-chifres e os nematoides gastrintestinais. Segundo o médico veterinário Felipe Pivoto, da Vetoquinol, estima-se que os prejuízos causados por esses agentes ultrapassem R$ 80 bilhões por ano.

O carrapato-do-boi (Rhipicephalus microplus), ao sugar o sangue dos animais, transmite doenças como a Tristeza Parasitária Bovina, além de prejudicar o ganho de peso e o aproveitamento genético do rebanho. O impacto financeiro dessa praga é de cerca de R$ 6 bilhões anuais.

Já a mosca-dos-chifres (Haematobia irritans) pode picar o bovino dezenas de vezes ao dia, provocando estresse, queda no apetite e até anemia. Seus efeitos causam perdas estimadas em R$ 15 bilhões por ano.

Mais invisíveis, os nematoides atacam de dentro do organismo, afetando a absorção de nutrientes e o desenvolvimento dos animais. Estão presentes em praticamente todas as pastagens do país e causam perdas de R$ 42 bilhões anuais.

