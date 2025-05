Palmeiras lidera, Flamengo tropeça e Cruzeiro decepciona nas competições sul-americanas

O Palmeiras confirmou seu favoritismo na Libertadores ao vencer o Cerro Porteño e manter 100% de aproveitamento, garantindo classificação antecipada às oitavas de final. A equipe de Abel Ferreira alcança um feito histórico: 18 participações na fase eliminatória do torneio, recorde entre clubes brasileiros.

Enquanto isso, o Flamengo vive situação oposta. O empate com o Central Córdoba deixou o time fora da zona de classificação no Grupo C. Com dois jogos restantes no Maracanã, o técnico Filipe Luís aposta em uma reviravolta, mas admite preocupação com o cenário atual.

Na Sul-Americana, o Cruzeiro foi de finalista em 2024 a eliminado precocemente. Com apenas um ponto em quatro jogos, o time mineiro deixa a competição de forma melancólica e foca no Brasileirão e na Copa do Brasil.

O Vasco também sofreu um revés histórico: foi goleado por 4 a 1 pelo Puerto Cabello, da Venezuela, em sua primeira derrota para um clube venezuelano em jogos oficiais.

Outros brasileiros como São Paulo, Fortaleza, Bahia e Atlético-MG ainda brigam por vaga, enquanto Grêmio e Fluminense podem decidir seus destinos nos próximos confrontos.