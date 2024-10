Operação Nicolau: PF realiza ação contra abuso sexual de crianças em Corumbá

A Polícia Federal está intensificando hoje (8) os esforços para combater o abuso sexual infantojuvenil em Corumbá. Na ação foram cumpridos um mandado de busca e apreensão relacionado a crimes de abuso sexual infantil na internet, parte da 9ª fase da Operação Nicolau. O nome da operação faz referência ao santo protetor das crianças.

Foram apreendidas mídias digitais que passarão por análises periciais. As investigações continuam e a Polícia Federal está preparada para realizar novas operações a fim de responsabilizar os culpados e proteger as vítimas. O compromisso da instituição é claro: erradicar esses crimes e garantir a segurança das crianças e adolescentes no ambiente digital.