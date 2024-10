Operação do Mapa resulta na apreensão de vinhos Falsificados no Paraná

Mapa, as Policias Militar e Civil apreenderam 10 mil litros de vinho falsificado no Paraná. Foram cerca de 800 caixas de vinho falsificado em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba.

Hugo Caruso, diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, destacou a importância da colaboração entre os órgãos. Ele afirmou que a operação é um exemplo de como a atuação integrada é fundamental para proteger a sociedade e garantir a qualidade dos produtos que chegam ao consumidor.

Durante a inspeção, foram encontrados corantes, conservantes, aromatizantes e açúcar, substâncias proibidas na produção de vinho. O local de fabricação apresentava condições insalubres, com sujeira e odor de fezes, e o proprietário não possuía a documentação necessária para a produção.

Fernando Mendes, chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Paraná, enfatizou que fraudes podem ser detectadas pela análise de substâncias e condições de higiene. Ele alertou a população a adquirir produtos apenas de fornecedores registrados no Mapa.

O Mapa continua monitorando a produção e comercialização de bebidas para garantir a segurança e qualidade dos produtos consumidos.