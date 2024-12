O Congresso Nacional e o impacto no esporte

Nos últimos 20 anos, o Congresso Nacional tem desempenhado um papel crucial no esporte brasileiro, seja por meio de CPIs ou da criação de novas leis, muitas vezes sem resultados concretos. As investigações, como as CPIs do Futebol e da Manipulação de Apostas, muitas vezes acabam sem punições, sendo mais um palco para disputas políticas do que efetivas mudanças no setor.

O mais recente desafio é o Projeto de Lei 210/2024, que propõe a suspensão de benefícios fiscais, como a Lei de Incentivo ao Esporte, caso haja déficit fiscal. Aprovada com urgência, essa proposta gera receios no meio esportivo, já que a Lei de Incentivo, responsável por financiar milhares de projetos esportivos no Brasil, poderia ser suspensa antes mesmo de sua expiração, em 2027.

O Comitê Olímpico do Brasil e outros líderes esportivos pedem a exclusão da LIE do PL, alertando para os danos que a medida causaria ao desenvolvimento de esportes em todo o país.