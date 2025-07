Menino desaparecido é encontrado morto em represa

Foi encontrado morto na noite de segunda-feira (7) o menino Hélio Fullioto Neto (11) que estava desaparecido desde as primeiras horas da manhã em Nova Andradina. O corpo foi localizado em uma represa na mata atrás da rua André Loyer, na Vila Operária.

Voluntários do grupo Legendários iniciaram buscas e encontraram as roupas da criança. A Polícia Civil foi acionada e, após nova varredura, o corpo foi localizado submerso. Hélio era autista e recebia acompanhamento da APAE. Por volta das 6h50, ele saiu de casa com o cachorro da família. O animal voltou sozinho ao meio-dia, e o desaparecimento mobilizou familiares e autoridades.

A perícia não encontrou sinais de violência, e a principal hipótese é de afogamento. O caso será investigado. O corpo foi encaminhado ao IML para exames.