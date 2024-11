Nova Alvorada do Sul avança com obras de pavimentação no Bairro Jaime Medeiros

A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul deu início a mais uma etapa nas obras de pavimentação asfáltica no Bairro Jaime Medeiros, um investimento de aproximadamente R$ 1,8 milhão destinado à drenagem, pavimentação, construção de calçadas e melhoria na acessibilidade da região. Esse recurso foi conquistado por meio de uma emenda parlamentar do senador Nelsinho Trad.

A primeira etapa já foi concluída, foi realizada a instalação de sistema de drenagem para evitar alagamentos e agora foi iniciada a etapa de terraplanagem do solo. Além do asfalto, os moradores vão ser contemplados ainda com a construção de calçadas com rampas de acessibilidade para garantir uma mobilidade segura e acessível para pedestres, incluindo pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

O prefeito José Paulo Paleari ressaltou a importância desse projeto para a qualidade de vida dos moradores do bairro: “Essa obra é mais um passo na direção de uma cidade mais desenvolvida. Nós vamos trabalhar para que todos os nossos bairros recebam pavimentação, e hoje, estamos pavimentando parte do Jaime Medeiros. Agradecemos ao senador Nelsinho Trad, que viabilizou a emenda e ao governador Eduardo Riedel, que sempre tem apoiado as demandas do nosso município.”

Com o término das obras de terraplanagem, as ruas já irão começar a receber o pavimento asfáltico.