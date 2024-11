No Estabelecimento Penal de Aquidauana, detentos transformam pallets em balcões para os produtores da CEASA/MS

A busca constante da CEASA/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) por soluções sustentáveis resultou em uma parceria com a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), que trará benefícios para dezenas de pequenos produtores que comercializam seus produtos na CEASA/MS.

Graças a uma colaboração firmada com a Agepen, detentos do EPA (Estabelecimento Penal de Aquidauana) transformaram pallets descartados pelos permissionários em 25 balcões. As estações de trabalho serão doadas aos produtores que oferecem suas frutas, verduras e legumes nas “pedras”, como são chamados os módulos do pavilhão do CECAF (Centro de Comercialização da Agricultura Familiar), administrado pela Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural).

Cada balcão possui duas gavetas e espaço adequado para que o permissionário atenda seus clientes e faça o controle de seus recebimentos de maneira mais confortável. Rodrigo de Oliveira Xavier, responsável pela Diretoria de Administração da CEASA/MS, explica que os balcões foram confeccionados no primeiro semestre de 2024. Ao todo, foram enviados ao presídio de Aquidauana 150 pallets para a produção dos balcões.

Os estrados de madeira são usados pelos permissionários da CEASA/MS para empilhar ou transportar as caixas de produtos com empilhadeiras. Após o prazo de utilização, eles são descartados.

“Nem todos os permissionários conseguem fazer o descarte adequado dos pallets; por isso, a grande maioria é recolhida pela equipe de serviços gerais da CEASA/MS”, comenta Rodrigo.

Feita a entrega dos pallets, a CEASA/MS passou as especificações dos balcões para a Agepen e, em seguida, os detentos executaram o projeto. De acordo com o diretor do Estabelecimento Penal de Aquidauana, Claudio Reis Alviço, atualmente o presídio tem um detento designado para a confecção de móveis. Porém, outros cinco internos dos serviços gerais também estão atuando na marcenaria como aprendizes.

O projeto de marcenaria integra uma série de iniciativas de qualificação de detentos promovidas pela Agepen. O objetivo é capacitar os internos com uma profissão, para que eles não voltem ao mundo do crime após cumprirem suas penas.

Além da confecção de móveis, os detentos também desempenham diversas funções, entre elas: reforma de cadeiras de rodas e móveis hospitalares (macas, suportes de soro etc.), confecção de lajotas sextavadas para vias e pátios públicos, reforma de viaturas de outras forças policiais, cultivo de hortas de alimentos e muitas outras atividades.

“O objetivo principal dessas ações é promover trabalho com fim de remição, oportunizar conhecimento para uma nova profissão e promover a educação ambiental, visto que muitos móveis são feitos de madeira reciclada e pallets, gerando renda quando algum móvel é comercializado”, explica Claudio Reis Alviço.

Os balcões confeccionados pelos internos do Estabelecimento Penal de Aquidauana serão entregues aos produtores do CECAF durante a visita técnica dos representantes da ABRACEN (Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento), no próximo dia 27 de novembro.