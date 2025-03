Neymar segue recuperação e pode não atuar em amistoso contra o Coritiba

Neymar seguiu sua rotina de fisioterapia no CT Rei Pelé nesta sexta-feira, 14, com o objetivo de se recuperar de um desconforto na coxa esquerda. O craque do Santos não participou dos treinamentos com bola durante a semana e, embora tenha presença confirmada para a viagem a Curitiba, sua participação no amistoso contra o Coritiba, domingo (16), depende de uma última avaliação médica horas antes da partida.

Com a preparação focada na recuperação, Neymar não tem lesão diagnosticada, mas está evitando esforços que possam agravar o quadro. Mesmo com o tratamento intenso, o atacante está afastado das atividades no campo e sua participação no jogo será decidida conforme a evolução do quadro.

A estreia do Santos no Campeonato Brasileiro está marcada para o dia 30 de março, contra o Vasco. Enquanto isso, Neymar se prepara para se juntar à seleção brasileira na próxima segunda-feira (17), com a expectativa de disputar jogos pelas Eliminatórias.