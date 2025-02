Nelsinho Trad destaca investimentos no Vale da Celulose em Água Clara

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) esteve presente nas comemorações dos 71 anos de Água Clara, município que se destaca no crescimento do setor de celulose em Mato Grosso do Sul. Trad ressaltou a importância da infraestrutura para acompanhar esse avanço econômico, que coloca o estado como um dos maiores produtores globais de celulose.

Com investimentos bilionários, como as fábricas da Suzano em Ribas do Rio Pardo e da Arauco em Inocência, a produção estadual de celulose deve ultrapassar 11 milhões de toneladas anuais. Isso reflete um forte impacto na economia local, com milhares de empregos gerados.

Acompanhando essa expansão, o senador anunciou uma série de melhorias na infraestrutura das cidades do Vale da Celulose, incluindo pavimentação, drenagem e reforço nos serviços de saúde. “Nosso trabalho é garantir que o crescimento traga benefícios reais para a população”, afirmou Nelsinho Trad.