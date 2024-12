Nelsinho Trad conquista mais R$ 768 mil para educação e infraestrutura de Ponta Porã

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) segue investindo no desenvolvimento de Ponta Porã, com a liberação de R$ 768 mil do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para obras no Ceinf Carandá Bosque. Com mais de R$ 61,6 milhões destinados à cidade desde o início de seu mandato, Trad também viabilizou quase R$ 2 milhões para o Ceinf, R$ 1,4 milhão para a pavimentação da Avenida Guia Lopes e U$ 25 milhões do Fonplata para o Parque Tecnológico Internacional.

Além disso, foram assegurados R$ 7,8 milhões do programa Avançar Cidades para infraestrutura, e R$ 500 mil para a Banda Municipal Isaac Borges Capillé.