Nelsinho Trad cobra reforço na segurança da BR-262

A BR-262, principal rota logística de Mato Grosso do Sul, está enfrentando um grave problema de sobrecarga e falta de segurança. Com o aumento do fluxo de caminhões devido à seca do Rio Paraguai, a rodovia já enfrenta infraestrutura precária e um efetivo policial insuficiente. O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) se manifestou sobre a situação e cobrou reforço imediato no policiamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em parceria com o vereador de Corumbá, Chicão Viana (PSD-MS), Trad solicitou uma audiência no Ministério da Justiça para discutir a ampliação do efetivo na região.

Além do aumento no tráfego de veículos pesados, o trecho da BR-262 também registra altos índices de atropelamento de animais silvestres. Em 2024, mais de 2.300 animais foram vítimas de acidentes, uma média de 200 mortes mensais. O senador alertou sobre o risco crescente de acidentes na região, que já sofre com a falta de fiscalização adequada. O inspetor da PRF, Francenildo Fernandes de Araújo, informou que o efetivo da delegacia de Corumbá é insuficiente, com apenas seis policiais para atender toda a extensão da rodovia.

A situação ainda está interligada ao debate sobre a hidrovia do Rio Paraguai, que será discutido em audiência pública da ANTAQ. Trad defende um olhar integrado sobre os desafios de transporte na região e reivindica ações urgentes para garantir a segurança dos motoristas e a preservação do meio ambiente.