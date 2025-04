Naviraí é o 7º maior gerador de empregos em MS

Naviraí conquistou destaque no cenário estadual como o sétimo município que mais gerou empregos com carteira assinada em Mato Grosso do Sul. Em março de 2025, foram contratados 185 novos trabalhadores, segundo dados divulgados pelo IBGE. Esse resultado é fruto de um trabalho intensivo da Casa do Trabalhador, vinculada à Gerência Municipal de Assistência Social.

No primeiro trimestre do ano, a Casa do Trabalhador realizou 5.646 atendimentos e inseriu 362 pessoas no mercado de trabalho. Além disso, cadastrou 2.344 trabalhadores e firmou parcerias com 208 empresas, ofertando 576 vagas de emprego no período.

Claudemir dos Santos Silva, gerente da Casa do Trabalhador, ressaltou o empenho da equipe e a meta de avançar ainda mais nos próximos meses. “Estamos buscando o primeiro lugar em geração de empregos. Grandes empreendimentos estão chegando à cidade, o que vai impulsionar ainda mais o mercado de trabalho local”, afirmou.

O prefeito Rodrigo Sacuno destacou que o foco da gestão é garantir qualidade de vida à população por meio da empregabilidade. Ele acompanha de perto as ações da Casa do Trabalhador e mantém articulações com empresários e agroindustriais, atraindo investimentos que fomentem a geração de novos postos de trabalho.