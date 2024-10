MS Qualifica encerra cursos em economia criativa e promove crescimento qualificado do setor em MS

O programa MS Qualifica, voltado para a Economia Criativa, encerrou com sucesso suas atividades dos meses de agosto e setembro, reunindo mais de 160 participantes em cursos que abordaram temas como gestão financeira, empreendedorismo, marketing digital, identidade visual e relacionamento com o cliente.

A série de cursos, com objetivo de atender às demandas do mercado de trabalho criativo, ampliando as perspectivas de emprego e qualificando a mão de obra artística, foi promovida pela Superintendência Estadual de Economia Criativa e Políticas Integradas, pasta subordinada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), em parceria com a Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia) e Funtrab (Fundação do Trabalho do Mato Grosso do Sul).

As capacitações foram ministradas pelo Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), e uma confraternização marcou o encerramento dessa jornada, na terça-feira (1º).

Marcelo Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, destacou a importância do programa MS Qualifica para o fortalecimento da economia criativa em Mato Grosso do Sul.

“Estamos investindo na qualificação dos nossos talentos locais porque acreditamos que a economia criativa é uma poderosa ferramenta de desenvolvimento para Mato Grosso do Sul. O MS Qualifica oferece o conhecimento necessário para que nossos empreendedores criativos se destaquem, gerando renda e movimentando o setor cultural do Estado. Essa iniciativa reforça nosso compromisso em apoiar quem faz da criatividade uma fonte de inovação e transformação social”.

Participantes dos cursos aproveitaram a solenidade para expor seus produtos

Superintendente estadual de Economia Criativa e Políticas Integradas, Luciana Azambuja explicou o processo de implementação dos cursos.

“Em julho, firmamos uma parceria entre a Setesc, Semadesc e Funtrab para oferecer oito cursos gratuitos no âmbito do MS Qualifica. Hoje, estamos celebrando o resultado com parte dos alunos e expositores que participaram dos cursos. Tivemos mais de 160 participantes, que agora estão mais preparados para gerir seus negócios, dar visibilidade às suas marcas e aumentar as vendas. É uma prova de que estamos no caminho certo ao promover a qualificação de empreendedores e artistas criativos de Mato Grosso do Sul”.

A importância da formação específica para a economia criativa foi destacada por Marina Dobashi, diretora-presidente da Funtrab. Segundo ela, a Setesc procurou a Funtrab com o objetivo de criar cursos voltados à formação de pessoas nesse setor, ainda não contemplado na base da Fundação.

“Assim, unimos forças com o Senac e a Fundação do Trabalho para criar uma grade que atendesse a essa demanda. Hoje, estamos formando a primeira turma de profissionais focados nesse segmento, preparados para atender o mercado de empreendedorismo inovador no setor de entretenimento”.

Felipe compartilhou sua experiência sobre como os cursos fortaleceram sua atuação na economia criativa

Organizador da Feira Borogodó em Campo Grande, Felipe Domingos Monteiro ressaltou a relevância dos cursos para sua atuação na economia criativa.

“Trabalhamos na produção cultural, trazendo artistas e mais de 300 expositores que atuam na economia criativa. A parceria com a Setesc nos trouxe embasamento para desenvolver nosso trabalho de forma mais eficiente. Um dos cursos que fiz foi sobre captação de licitações e incentivos fiscais, que nos ajuda a pagar cachês dos artistas e a melhorar cada vez mais o evento”.

Músico da cena underground, Ícaro destacou como os cursos transformaram sua visão sobre gestão e marketing na música

Para Icaro Maranhã, representante da música underground sul-mato-grossense, a experiência com os cursos oferecidos pelo MS Qualifica foi transformadora.

“Os cursos foram muito esclarecedores e abriram minha mente para aspectos de gestão financeira e econômica, áreas que geralmente não damos tanta atenção na música. Também aprendi muito sobre identidade, marketing e fotografia. Já conseguimos organizar uma feira dentro do nosso movimento ‘MS Mais Underground’, com bandas, expositores e uma grande diversidade de arte e cultura, fortalecendo o cenário underground”.

Geise Bruna Cabezas, ourives e joalheira, aproveitou a confraternização de encerramento dos cursos para expor seus produtos e destacou a importância da qualificação. Participante de quase todos os cursos oferecidos, ela mencionou que os módulos de finanças e fotografia foram fundamentais.

“Eles me ajudaram a precificar minhas peças corretamente e a apresentá-las de forma atrativa nas redes sociais. Sem essa qualificação, fica fácil se perder e transformar o que poderia ser um trabalho em apenas um hobby”.