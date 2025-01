MS é destaque em Londres ao apresentar em evento global ferramentas digitais na educação

O trabalho realizado em Mato Grosso do Sul na área da educação esteve em destaque nesta quinta-feira (23), no Bett Show UK, maior evento internacional de Educação e Tecnologia. Sediado em Londres, na Inglaterra, o evento contou a presença sul-mato-grossense do secretário de Educação, Hélio Daher, um dos representantes do Brasil.

Daher palestrou sobre o uso de ferramentas em parceria com Google e Canva na REE (Rede Estadual de Ensino). O tema central da apresentação foi o uso do serviço Canva for Education, fruto de uma parceria firmada em junho de 2023 com a SED (Secretaria de Estado de Educação).

Desde então, a ferramenta foi amplamente utilizada por mais de 9 mil usuários ativos, entre professores e estudantes, para a criação de quase 200 mil publicações, tais como atividades, apresentações e documentos diversos. Daher abordou na palestra a logística que permitiu o amplo acesso à plataforma, passando pela integração do domínio Edutec, resultado de outra importante parceria, desta vez entre a Secretaria de Educação e o Google.

Firmada durante o período de atividades remotas, em meio à pandemia de covid-19, a iniciativa viabilizou o acesso de estudantes e professores da Rede Estadual de Ensino ao serviço Google Workspace para criação, armazenamento e compartilhamento de atividades, bem como a realização de aulas e reuniões virtuais.

“Com essas duas importantes parcerias, ampliamos as possibilidades para realização das atividades e, o passo seguinte foi a formação dos nossos PCPIs, professores responsáveis por trabalhar com essas e outras ferramentas nas unidades da Rede. Fomos pioneiros nessa organização. Mato Grosso do Sul é o único estado do Brasil que possui – em cada escola – um professor lotado para incentivar as práticas inovadoras, formado pela nossa equipe e que oferece esse suporte para a realização das atividades nas escolas da Rede Estadual”, destacou Hélio.

Ao final do evento, o secretário ainda recebeu uma homenagem do Canva, em reconhecimento pelo pioneirismo na implementação da ferramenta na Rede Estadual de Ensino e pelo compromisso com a inovação educacional.

“Foi com grande alegria que recebemos esta homenagem. Um reconhecimento pelo trabalho realizado por nossa equipe e que destaca tudo aquilo que buscamos para nossos estudantes e professores, oferecendo a possibilidade de utilizar novas e versáteis ferramentas que potencializem ainda mais o processo de aprendizagem”, completou o secretário.

Sobre o evento

A Bett Show UK é realizada anualmente em Londres e faz parte de uma série de eventos educacionais globais. O evento é considerado um dos maiores do mundo na área de Educação e tem como característica a adição da temática relacionada com a tecnologia, apresentando sugestões e iniciativas inovadoras já em prática ao redor do mundo.

Entre os dias 22 e 24 de janeiro de 2025, o evento reúne líderes, empresários e gestores da área da Educação para um período de imersão, com foco na apresentação das novidades em tecnologia educacional, trocas de experiências e aprendizado ao lado de especialistas.