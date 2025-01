Motociclista fica em estado grave após bater em árvore no interior de MS

Um motociclista, de 31 anos, foi socorrido em estado grave na noite dessa quarta-feira (15), após colidir contra uma árvore, em Chapadão do Sul.

Conforme informações do Jovem Sul News, a vítima conduzia uma motocicleta Honda 500-F, no sentido bairro/centro da Avenida Mato Grosso do Sul, quando perdeu o controle da direção e colidiu contra uma árvore. As testemunhas relataram que a vítima teria perdido o controle da direção ao passar por uma lombada.

O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, consciente, mas desorientado, com fraturas nas costelas e no rosto. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande.