Morre Maguila, a lenda do Boxe Brasileiro, aos 66 Anos

José Adilson Rodrigues dos Santos, conhecido como Maguila, faleceu hoje (24) em São Paulo. O ex-boxeador, que lutava contra a Encefalopatia Traumática Crônica (ETC), deixa a esposa, Irani Pinheiro, e três filhos.

Nascido em 12 de junho de 1958 em Aracaju, Sergipe, Maguila teve uma carreira de sucesso entre 1983 e 2000, com 77 vitórias em 85 lutas, incluindo um famoso confronto contra George Foreman. Após ser diagnosticado com ETC, sua condição se agravou, levando ao tratamento em uma clínica e, posteriormente, ao Hospital das Clínicas.

Em 2022, ele agradeceu aos fãs, garantindo que estava bem, apesar da doença. A morte de Maguila marca uma grande perda para o boxe brasileiro.