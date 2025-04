Moraes vota por aceitar denúncia contra “núcleo 2” do plano golpista

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, votou nesta terça-feira (22) a favor do recebimento da denúncia apresentada pela PGR contra o chamado “núcleo 2” da tentativa de golpe de Estado em 2022.

A análise ocorre na Primeira Turma do STF, composta por Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. A denúncia mira ex-integrantes do governo Bolsonaro e agentes de segurança que, segundo a PGR, atuaram na elaboração de medidas para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre os acusados estão Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF; Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro; e os delegados da PF Marília Alencar e Fernando Oliveira. Também são citados Mario Fernandes e Filipe Martins, ambos ex-assessores da Presidência.

Os crimes atribuídos incluem tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e participação em organização criminosa armada.

O julgamento segue com os votos dos demais ministros da Turma.