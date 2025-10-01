 Mochi apresenta relatório sobre falhas no serviço de emergência 190 e 193 em Mato Grosso do Sul

Na manhã de hoje (1º), em sessão plenária, o deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou o relatório da reunião técnica realizada ontem (30), que tratou da instabilidade do serviço tridígito de emergência no Estado. O encontro reuniu representantes da SEJUSP, CTIR, CIOPS e das operadoras Oi e Vivo, diante das constantes falhas no atendimento das chamadas 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros), que chegaram a deixar municípios como Naviraí sem cobertura por mais de 60 dias ￼.

O relatório destacou o compromisso da Oi em disponibilizar um técnico residente no Centro de Operações, em Campo Grande, para garantir maior agilidade na identificação de falhas e adoção de medidas corretivas. Também foi definida a criação de uma sala técnica conjunta entre a operadora, a SEJUSP e demais empresas do setor para a realização de testes integrados, além da continuidade da fiscalização pela Secretaria, com relatórios periódicos e aplicação de sanções sempre que necessário. Outro ponto apresentado foi a cobrança pela modernização da rede, com prazo até novembro para a conclusão da migração da tecnologia analógica (TDM) para digital (SIP), assegurando maior estabilidade e disponibilidade ao serviço de emergência.

Durante sua fala, o deputado Junior Mochi citou que o deputado Pedro Kemp acompanha junto essa pauta, reforçando que a Assembleia Legislativa seguirá monitorando de perto cada etapa dos compromissos assumidos. “Nosso objetivo é assegurar que a população tenha serviços de emergência confiáveis, eficientes e sempre disponíveis para proteger vidas”, afirmou.