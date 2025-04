MIRANDA: Obra da praça Agenor Carrilho é tema de reunião na secretaria de estado de infraestrutura.

O secretário de Estado de Logística, Guilherme Alcântara afirmou que é compromisso do Governo do Estado finalizar obras inacabadas, entre elas a da Praça Agenor Carrilho, na região central de Miranda.

“Por ordem do governador, nós vamos terminar todas as obras inacabadas do Estado. [obras que são realizadas pelo Governo de MS] Miranda está sofrendo com a praça central”, afirmou Alcântara, durante reunião com autoridades de Miranda, na tarde da quinta-feira, 03, na sede da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog).

A obra da Praça Agenor Carrilho é gerida pelo Governo do Estado. A empresa vencedora da licitação original desistiu de continuar tocando a obra, por isso, agora, ela precisa ser licitada novamente, seguindo a legislação. “Tenho plena confiança no governador Eduardo Riedel e em toda sua equipe técnica. Não tenho dúvida que vamos enfrentar este desafio e entregaremos uma praça bonita, funcional e segura para os mirandenses”, afirmou o prefeito Fábio Florença (PSDB) ao sair da reunião na Seilog.

A obra paralisada no centro de Miranda tem sido alvo de críticas, especialmente nas redes sociais, pela morosidade. “Eu tenho a mesma angústia, quero a praça pronta, para que todos possam usufruir. Mas preciso seguir a lei, com responsabilidade, pois a gestão da obra é do Governo do Estado. Mas reafirmo, não tenho dúvida do compromisso do secretário Guilherme em terminarmos esta obra que é tão importante para Miranda”, finalizou Florença.

Participaram da reunião na Secretaria de Estado de Logística (Seilog) o deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB); os vereadores Edivaldo Antonio (PT), Rose Lopes (PSD), Michel Roger (PSDB), Paulinho Cabeça de Onça (PSDB) e Everaldo da Eletrosantos (PSDB) além dos secretários André Vedovato (Governo) e Jedeilson Maia (Esporte e Lazer).